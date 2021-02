Le britannique Windship Technology présente un design de navire à ailes rigides

La société britannique Windship Technology a dévoilé le design d’un navire à ailes rigides présenté comme le « Tesla des mers » ou encore comme le « premier vrai navire à zéro émission ». Ce design, développé en partenariat avec la société de classification DNV-GL et adaptable à des vraquiers ou pétroliers, se veut une approche « holistique », combinant une série d’innovations pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre.

La première, qui frappe immédiatement, est un système avec trois ailes culminant à 48 mètres de haut. Les ailes peuvent être orientées et l’angle du bord d’attaque ajusté pour plus d’efficacité. Selon les développeurs, qui ont testé un prototype au 1/20e dans l’unité Wolfson de l’Université de Southampton, le système est plus efficace que les ailes simples. Par ailleurs, il peut être rangé sur le pont pour faciliter les manœuvres de port et durer pendant plus de 25 ans.

Mais ce n’est pas tout. Selon la présentation de Windship Technology, le navire est aussi équipé de grands panneaux solaires, d’un « nouveau système » de propulsion diesel-électrique permettant d’éliminer aussi bien le dioxyde de carbone, que les oxydes de soufre et d’azote, ainsi que d’un logiciel pour suivre les meilleurs routes météo.

