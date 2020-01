Le BSAA Sapeur prend sa garde à Brest

Le Sapeur, l’un des deux nouveaux bâtiments de soutien et d’assistance affrétés (BSAA) par la Marine nationale à la compagnie française SeaOwl, a rejoint hier la base navale de Brest. En provenance de Concarneau, où il était arrivé le 4 novembre pour un arrêt technique confié à Piriou Naval Services.

Ancien remorqueur ravitailleur releveur d’ancres (AHTS) construit en 2003 par le chantier norvégien Havyard et racheté au groupe suédois Viking Offshore, l’ex-Viking Odin a perdu sa livrée jaune et noire pour arborer celle de l’Action de l’Etat en Mer. En dehors de son carénage, il a bénéficié à Concarneau d’une visite technique complète et de certaines adaptations pour ses nouvelles missions en tant que BSAA. Ont ainsi été mis en place un système de réchauffage des cuves pour permettre la récupération d’hydrocarbures dans le cadre d’opérations de lutte contre la pollution maritime, ou encore l’ajout de nouvelles capacités, dont une grue TTS.

Le Sapeur à son départ de Concarneau (© DR)

Long de 73.8 mètres pour une largeur de 16.9 mètres et une capacité de traction au point fixe de 180 tonnes, le Sapeur est équipé de trois canons à eau pouvant délivrer chacun 2400 m3 par heure.

Il est désormais prêt pour remplacer son aîné, le vieux VN Sapeur (ex-Normand Jarl), ancien AHTS norvégien de 75 mètres et 150 tonnes de traction mis en service en 1985 et repris en 2015 par SeaOwl pour servir à Brest de bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution (BSAD, devenu BSAA). Il avait alors succédé à l'Alcyon de Bourbon. Le VN Sapeur achève actuellement sa carrière au profit de la Marine nationale à Cherbourg, où va le remplacer prochainement le BSAA Argonaute (Bourbon), jusqu’ici stationné à Brest.

Le VN Sapeur (© MICHEL FLOCH)

L'Argonaute (© MARINE NATIONALE)

La mise en service du nouveau Sapeur résulte d’un appel d’offres remporté par SeaOwl, non seulement pour assurer la succession du VN Sapeur, mais également celle de l’Ailette, remorqueur de 53 mètres et 60 tonnes de traction datant de 1982 et basé à Toulon. Un navire appartenant à Bourbon Offshore Surf, qui a perdu la compétition pour le remplacement des deux BSAA face à SeaOwl.

L'Ailette (© JEAN-LOUIS VENNE)

Pour remplacer l’Ailette, l'armateur a acquis un autre AHTS, l’ex-Far Saltire, rebaptisé Pionnier et comme le Sapeur passé sous pavillon français. Réalisé au Danemark et opérationnel depuis 2002, ce navire racheté à l’armement norvégien Farstad mesure 73.6 mètres de long pour 16.8 mètres de large, sa capacité de traction étant de 174 tonnes.

Le Pionnier à son arrivée à Marseille (© EMMANUEL BONICI)

Après un premier arrêt technique (dont le carénage) à Singapour, où il a été réceptionné par SeaOwl, des travaux complémentaires ont été effectués à quai à Marseille, que le Pionnier a atteint le 12 décembre. Le 31, il rejoignait Toulon pour y prendre sa garde, en compagnie d'un autre BSAA, le Jason (67 mètres, 124 tonnes de traction), navire datant de 2005 appartenant à Bourbon et affrété depuis 2009 par la Marine nationale. L'équipement du Pionnier sera complété d'ici début février par l'ajout d'une troisième grue, de forte capacité, destinée à manutentionner des objets lourds en mer, notamment certains moyens de lutte antipollution de la marine.

Le Jason (© JEAN-LOUIS VENNE)