Le BSAM Garonne part rejoindre le groupe Jeanne d’Arc

Basé à Brest, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Garonne a fait une courte escale de 48 heures à Toulon, la semaine dernière, avant de repartir samedi matin. Cap vers la Méditerranée orientale et le canal de Suez pour rejoindre l’océan Indien. La Garonne va y retrouver le groupe amphibie déployé dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc, a appris Mer et Marine auprès de l’Etat-major des Armées. Constitué du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre et de la frégate Surcouf, …