Le bureau de Wista France reconduit pour trois ans

Wista France, l'association française de WISTA International (réseau international de femmes qui occupent des postes à responsabilités dans le secteur maritime), a tenu son assemblée générale le 30 mars dernier. L’occasion pour l’association d’un bilan de son activité 2020, très dense malgré la pandémie : nombreux webinaires – dont un cycle entier consacré à la transition énergétique dans le maritime, coaching et tutoriels, etc.



Un cap riche et dense qui sera maintenu par le Bureau de l’association pour les trois prochaines années. L’Assemblée générale a en effet vu la reconduction du Bureau actuel, à savoir :

- Marie-Noëlle TINE, Directrice adjointe du Cluster Maritime Français, à la fonction de Présidente de Wista France

- Pascale MESNIL, arbitre maritime – à la fonction de Secrétaire générale.

- Leïla ESNARD, associée du cabinet Lewis & Co AARPI – à la fonction Trésorière

- Pasquine ALBERTINI, Directrice de la Communication et des Relations institutionnelles chez CORSICA linea – à la fonction de Secrétaire générale adjointe

- Muriel MIRONNEAU, Directrice de la Communication de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime – à la fonction de Secrétaire générale adjointe.

Communiqué de Wista France, 12/04/21