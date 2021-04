Le câblier de Nexans en finition chez Ulstein

L'armement du futur câblier Nexans Aurora se poursuit dans les chantiers norvégiens Ulstein. Il a ainsi reçu son carrousel en février et ce sont actuellement tous les systèmes d'automatismes qui sont en cours d'installation. Il doit être livré lors du deuxième trimestre 2021 et a déjà son premier contrat pour l'installation des câbles export du champ Seagreen 1, le plus gros champ éolien écossais (1075 MW).

Le groupe français Nexans, spécialisé dans la fabrication et la mise en œuvre de câbles de puissance, a décidé en août 2017 d’investir dans la construction d’un câblier pour « répondre à la demande croissante de systèmes de câblage haute tension, en particulier dans le cadre de projets d’interconnexion et d’éolien offshore ». Le nouveau…