Le câblier Île d’Aix a quitté Brest après débarquement d’une grue et de son helideck

Arrivé le 5 avril à Brest pour un bref arrêt technique, le câblier français Île d’Aix est reparti mercredi après-midi. Cap sur le Pas-de-Calais. Lors de son escale à la pointe Bretagne, le navire a subi quelques modifications. La plate-forme hélicoptère, installée sur la plage avant, ainsi que la grue en treillis qui était située à l’arrière ont été démontées. Environ 80 tonnes de métaux (aluminium et acier) ont été récupérées lors de ces travaux. Ils ont été effectués par la société Navaleo, qui a affecté huit techniciens à ce chantier, aidés par Manuport et la CCI de Brest.

L'Ile d'Aix à son départ de Brest (© DR)

Construit à Singapour et mis en service en 1992 sous le nom de Global Mariner, ce navire a été racheté fin 2011 pour la flotte câblière d’Alcatel. Ré-immatriculé sous pavillon français (RIF), il est depuis exploité sous le nom d’Île d’Aix par Louis Dreyfus Armateurs au profit d’ASN.

Long de 151.4 mètres pour une largeur de 21.6 mètres, l’Île d’Aix peut accueillir 244 personnes, présente une surface de pont de 1200 m² et peut embarquer un volume de câbles de plus de 2000 m3, soit une charge de 3500 tonnes. Doté d'un système de positionnement dynamique Kongsberg, de deux moteurs de propulsion Wärtsilä et de quatre propulseurs (deux azimutaux et deux en tunnel), il peut atteindre la vitesse de 13 noeuds.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

L'Ile d'Aix dans son ancienne configuration (© MICHEL FLOCH)

