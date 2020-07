Le câblier Pierre de Fermat fait un bref passage à Toulon

Eloigné de son port-base de Brest, le câblier Pierre de Fermat a effectué une courte escale de relève la semaine dernière à Toulon. Il a ensuite repris la mer vers la Sicile, où il est engagé sur une mission Oil&Gas.

Le Pierre de Fermat est le câblier le plus récent de la flotte d'Orange Marine. 100 mètres de long, 21.5 mètres de large, 7.1 mètres de tirant d’eau, une forme élancée et une étrave à brion,il a été conçu selon le design CLV 01 de Vard et construit dans les chantiers roumains et norvégiens du groupe éponyme.

Le Pierre de Fermat à La Seyne-sur-Mer 16 juillet (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

(© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

(© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Pour mémoire, la flotte d'Orange est constituée par sept navires. Quatre d'entre eux sont armés par Orange Marine sous pavillon français (Pierre de Fermat, Léon Thévenin, René Descartes et Raymond Croze); les trois autres par Elettra sous pavillon italien (Teliri et Antonio Meucci, ainsi que le nouveau navire de survey Urbano Monti).

