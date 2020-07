Le Calais Seaways de retour sur le Détroit

Désarmé depuis la crise sanitaire, le Calais Seaways de DFDS va être replacé sur sa ligne entre Calais et Douvres à partir du 6 juillet. Le trafic entre la France et le Royaume-Uni, limité au fret durant la période du confinement, reprend progressivement et les réservations de particuliers devraient continuer à augmenter avec l'annonce attendue de la levée de la quatorzaine obligatoire à l'entrée du territoire britannique.

Pour mémoire DFDS France exploite huit ferries sur des lignes transmanche, entre Dunkerque et Douvres, Calais et Douvres, ainsi que Dieppe et Newhaven. Cinq sont sous pavillon français (Seven Sisters, Côte des Dunes, Côte des Flandres, Calais Seaways et Côte d'Albâtre-ce dernier étant toujours sont à l’arrêt ) et trois britannique (Dover Seaways, Delft Seaways, Dunkerque Seaways). Ces lignes accuseraient un recul de 30% sur le fret et 90% pour le trafic passagers.

Le groupe DFDS vient d'annoncer un plan social qui toucherait 650 emplois, a priori au siège de Copenhague et sur des lignes du nord de l'Europe.

