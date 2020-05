Le canal de Suez abaisse ses tarifs pour capter les navires contournant l'Afrique

L’Autorité du canal de Suez contre-attaque. Depuis quelques semaines, des porte-conteneurs se détournent du canal pour contourner l’Afrique. Ainsi, des navires CMA CGM, MSC ou encore Maersk ont choisi de passer par le Cap de Bonne Espérance. Une route plus longue d’environ 3500 milles, mais devenue rentable même en augmentant la vitesse alors que le pétrole est au plus bas.

Pour capter à nouveau ces navires, le Canal de Suez a abaissé de 17% ses droits de péage par rapport à la normale pour des navires faisant la route entre le Nord-Ouest de l’Europe (ainsi que Tanger) et les ports d’Asie du Sud-Est et d’Extrême Orient, entre le 1er mai et le 30 juin. Déjà, le 1er avril, l’Autorité du canal de Suez avait accordé un rabais de 6% sur les frais de passage jusqu’au 30 juin.

