Le dernier-né des Chantiers de l’Atlantique a enfin pu appareiller pour mener ses essais en mer, repoussés plusieurs fois depuis la mi-janvier pour cause de mauvais temps et de grèves dans le port de Saint-Nazaire. Le Celebrity Apex a quitté hier matin le quai d’armement du bassin de Penhoët pour gagner l’estuaire de la Loire après avoir transité par la forme Joubert. Comme il s’agit d’un second navire de série, une seule campagne d’essais devrait être nécessaire avant sa livraison, programmée le 20 mars à la compagnie américaine Celebrity Cruises. Le paquebot devrait être de retour à Saint-Nazaire en fin de semaine.

Le Celebrity Apex sortant de la forme Joubert hier (© MER ET MARINE)

Le Celebrity Apex sortant de l'estuaire de la Loire (© MER ET MARINE)

Sistership du Celebrity Edge (J34), livré en octobre 2018, le Celebrity Apex (K34) mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, sa jauge atteignant 130.800 GT. Il compte 1467 cabines, avec une capacité maximale de 3405 passagers, qui seront servis par 1320 membres d’équipage.

Trois unités plus grandes, les « Edge Jumbo », vont suivre pour des livraisons prévues en 2021, 2022 et 2024. Le premier de ces navires, futur Celebrity Beyond (L34), a vu sa construction débuter la semaine dernière.

