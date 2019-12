Le Celebrity Apex en forme Joubert

Prochain paquebot allant être livré par les Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Apex est entré le 16 décembre dans la forme-écluse Joubert. Mis à l’eau en mai dernier, le « K34 » était depuis en achèvement à flot au quai d’armement du bassin de Penhoët. Son passage en cale sèche vise à réaliser son carénage avant ses essais en mer, prévus à la mi-janvier. Ce navire étant un second de série, en l’occurrence le sistership du Celebrity Edge (J34) livré en octobre 2018, une seule campagne au large de Belle-Ile devrait être nécessaire avant sa livraison, prévue en mars. Il sera exploité en Méditerranée pour sa saison inaugurale et rejoindra les Etats-Unis à la fin de l’été 2020.

Le Celebrity Apex au sec dans la forme Joubert (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Comme son aîné, le Celebrity Apex mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, affiche une jauge de 129.500 GT et compte 1467 cabines. Trois autres unités plus grandes (327 mètres, 140.600 GT, plus de 1650 cabines), appelées « Edge Jumbo », ont déjà été commandées par le groupe américain RCCL pour sa filiale Celebrity Cruises. Les futurs L34, M34 et N34 doivent être livrés par les chantiers nazairiens en 2021, 2022 et 2024. La construction du L34 devrait débuter au mois de janvier.

