Le paquebot Celebrity Apex a quitté son mouillage nazairien

Au mouillage dans la zone d’attente située au large de l’estuaire de la Loire depuis sa sortie du port de Saint-Nazaire le 23 août, le paquebot Celebrity Apex a levé l’ancre pour rejoindre Southampton. Il est arrivé hier dans le port britannique, où son escale va sans doute lui permettre d’avitailler et d’effectuer des relèves au sein de son personnel. Le paquebot va ensuite rejoindre la Floride. Il repassera peut-être par Saint-Nazaire avant de traverser l’Atlantique pour des essais, mais cela n’est pas encore acté.

Le Celebrity Apex début septembre au mouillage au large de Saint-Nazaire (© MARC OTTINI)

Le Celebrity Apex début septembre au mouillage au large de Saint-Nazaire (© MARC OTTINI)

Livré le 27 mars par les Chantiers de l’Atlantique à la compagnie américaine Celebrity Cruises (filiale du groupe RCCL), le Celebrity Apex (K34) est le sistership du Celebrity Edge (J34), sorti en octobre 2018. Ces paquebots mesurent 306 mètres de long pour 39 mètres de large, leur jauge atteignant 130.800 GT. Ils comptent 1467 cabines.

Prêt à entrer en service, le nouveau fleuron de Celebrity s’est fait surprendre fin mars par la crise du coronavirus. Alors que les festivités inaugurales, prévues à Southampton, étaient annulées, une épidémie de Covid-19 se déclarait à bord, où se trouvaient 1460 personnes, essentiellement des membres d’équipage. Le navire fut confiné à quai à Saint-Nazaire, quelques malades étant hospitalisés, tous finissant par sortir. Le personnel, comprenant plus de 60 nationalités, a été progressivement rapatrié, une opération complexe qui a pris des semaines du fait des contraintes sanitaires imposées par les Etats et de la réduction drastique des vols internationaux. Au final, seul un noyau d’équipage d’un peu moins de 200 marins était resté à bord afin d’assurer la sécurité et la conduite du bateau.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

Le Celebrity Apex début septembre au mouillage au large de Saint-Nazaire (© MARC OTTINI)