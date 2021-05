Le Centre national des Phares de Brest s’appellera Le Signal

Actuellement en construction au port de commerce, à Brest, le futur centre national des phares s’appellera « Le Signal ».

Appelé à devenir un musée national de référence pour les phares et balises, aux côtés de l’entité historique d’Ouessant, le futur Centre national des phares de Brest s’appellera « Le Signal ». Un choix annoncé ce mardi par le Conseil départemental du Finistère, et qui fait suite à une concertation citoyenne, à laquelle ont participé des groupes issus d’institutions et d’organismes partenaires du projet (Brest métropole, les Phares et Balises, les pilotes du…