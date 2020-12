Comité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM)

Le CESAM recherche deux nouveaux Commissaires d’avaries pour les villes de Nantes Saint-Nazaire et de Marseille.

Véritable pilier des missions confiées au CESAM, le Réseau des Commissaires d’avaries et Experts recommandés représente aujourd’hui plus de 400 professionnels actifs dans près de 150 pays à travers le monde. Ces derniers interviennent pour le compte des Assureurs Maritimes et Transports ou de leurs clients après un sinistre, en matière de prévention et, plus largement, afin de signaler aux différents acteurs du Marché tout développement ou événement local pouvant les intéresser.

Les ports de Nantes Saint-Nazaire et Marseille représentent des places fortes du commerce maritime international. Avec 32,5 millions de tonnes en 2018, Nantes Saint-Nazaire est le premier port de la façade atlantique française et le 4e Grand Port Maritime. Son territoire s’étend sur 65 km le long de l’estuaire de la Loire et de nombreux sites industriels très diversifiés y sont implantés (chantiers navals de renommée mondiale, acteurs aéronautiques, industries agroalimentaires, ...). De plus, la présence d’une grue bigue d’une capacité de 400 tonnes est un atout pour le traitement de colis lourds. Quant au Grand Port Maritime de Marseille, premier port de France, il accueille chaque année près de 10 000 navires, traite 79 millions de tonnes de marchandises et aménage 10 400 hectares dans une démarche d’excellence environnementale.

Il est indispensable de disposer de Commissaires d’avaries localement établis sur ces 2 pôles d’activités. Le CESAM lance donc deux appels publics à candidatures pour ces postes ouverts jusqu’au 7 janvier 2021.

Dossier de candidatures pour Nantes-Saint Nazaire, ici.

Dossier de candidatures pour Marseille, ici.

Qualités requises : Un sens aigu de la probité, des compétences techniques indéniables, un esprit synthétique et pédagogue font, sans aucun doute, partie des qualités requises pour rejoindre ce réseau mondialement reconnu. Les candidats devront également pouvoir démontrer une expérience professionnelle minimale de 5 années en tant qu’Expert ou Commissaire d’avaries. En deçà de cette expérience, les dossiers de candidatures seront systématiquement écartés.

Contact : service.reseaux@cesam.org

www.cesam.org

