Pêche : Le chalutier La Jalouse mis à l'eau

La Jalouse, chalutier polyvalent de 11,85 m et 11 tonnes, a été mise à l’eau ce mercredi matin, bassin Jacques-Cartier, à Saint-Malo. C’est le 7e bateau de l’armement mélorien Laurenti. À la fois chalutier, fileyeur, coquillier et caseyeur, il pêchera dans les eaux des baies de Saint-Brieuc, Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel.

Savoir-faire local

« C’est l’aboutissement d’un projet de quatre ans, souligne Alain Laurenti, son propriétaire. Sa construction a mis un peu de temps à cause de la covid. C’est mon fils Damien qui…