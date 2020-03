Le chalutier Le Picardie coule au large du Crotoy

L’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet a secouru hier les trois membres d’équipage du chalutier Le Picardie. Ce bateau de 10.5 mètres, construit en 1987, a coulé au large du Crotoy, en baie de Seine, après le déclenchement vers 8h15 du matin de sa balise de détresse. L’alerte a été immédiatement donnée et le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Gris-Nez a coordonné l’opération de secours. Il a engagé en mer les sauveteurs de la station SNSM de Cayeux-sur-Mer et dans les airs le Dauphin de la marine. « A l'eau, les trois personnes sont hélitreuillées par l’hélicoptère de la Marine nationale, transférés puis pris en charge à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer, sains et saufs. Un des membres d’équipage du navire de pêche est en légère hypothermie. Aucune pollution n’est détectée », précisait hier la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.