Le chalutier normand Antarès coule en baie de Seine

Mardi 3 mars 2020 vers 12 h 45, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg reçoit une alerte du chalutier La rose des vents indiquant un navire de pêche chaviré, à 1,6 milles marins (environ 3km) au nord-ouest de La Hève (76). Cette information est confirmée par le sémaphore de La Hève de la formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (FOSIT) Manche – mer du Nord.

Le CROSS diffuse un message MAYDAY RELAY et engage immédiatement l'hélicoptère DRAGON 76 de la sécurité civile ainsi que la vedette de sauvetage Notre-Dame du Port de la SNSM de Honfleur. Très rapidement, à 12h53, les 3 membres d'équipage du navire de pêche chaviré sont recueillis par le chalutier La rose des vents arrivé sur zone. A 13 h 53, le navire chaviré - le chalutier Antarès immatriculé au Havre, finit par sombrer. A 14h03, la vedette de sauvetage de la SNSM Notre-Dame du Port arrive sur les lieux et recueille les naufragés. Après avoir récupéré le radeau de sauvetage et la balise de détresse de l'Antarès, la vedette SNSM Notre-Dame du Port fait route vers Le Havre où elle dépose les rescapés sains et saufs.

La vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Esteron de la gendarmerie maritime est engagée sur zone pour surveiller l’épave et analyser la situation. Aucune pollution n’est détectée.

Le navire était en action de pêche sur zone. Alors qu'il remontait son chalut plein de vase, la survenue d'un train de vague semble avoir fait basculer les masses et entraîner le chavirement du navire, selon la première évaluation du patron pêcheur.

Les conditions météorologiques sur zone étaient plutôt clémentes avec un temps clair, un vent de secteur sud-ouest de l’ordre de 8 nœuds (environ 15km/h ou force 3 Beaufort), une mer belle avec localement 1 mètre de creux, et une visibilité à 12 milles marins (environ 22 Km).

La préfecture maritime a émis un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) pour signaler l'épave.

Communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 03/03/20