Le chantier finlandais de Turku souhaite licencier 450 personnes

Repris en 2014 par le groupe allemand Meyer Werft, Turku, le plus grand chantier naval finlandais, a annoncé hier son intention de mettre en œuvre un plan social drastique suite à la crise provoquée par le coronavirus. Celle-ci va, en effet, avoir un impact puissant et durable sur la construction de nouveaux paquebots. Les commandes en cours devraient être retardées et les options rester lettre morte, alors que l’ampleur des réductions d'effectifs souhaitée par le constructeur fait craindre des annulations pures et simples de contrats. Dans le cadre de nouvelles négociations avec les représentants du personnel, Meyer Turku souhaite, en effet, licencier 450 personnes, soit environ 20% de ses effectifs (2200 employés) et l'équivalent de toutes les embauches menées en deux ans. De plus, pas moins de 900 autres personnels seraient affectés par d’autres mesures, notamment de chômage partiel et d’adaptation du temps de travail, sans parler de la perte au moins temporaire de certains avantages sociaux. La sous-traitance aussi devrait subir de plein fouet cette saignée. Déjà, les effectifs ont sérieusement baissé même si le chantier n'a pas été fermé pour cause de Covid-19. Ainsi, on précise à Mer et Marine, chez Meyer Turku, que 6500 personnes (salariés et fournisseurs) travaillaient quotidiennement sur le site avant la crise (pour un total de 9000 emplois directs et indirects). Aujourd'hui, il ne sont déjà plus que 5000 sur le chantier. « La pandémie a changé la situation de manière inattendue et totale. Nous sommes confrontés au fait que l’arrêt temporaire des activités dans la croisière nécessite d’étirer le carnet de commandes. Nous discutons actuellement des détails avec nos clients. Cette nouvelle situation va nous obliger à prendre des mesures d’adaptation douloureuses pour assurer un avenir durable à la construction de paquebots en Finlande », a déclaré le patron du chantier de Turku, Jan Meyer, dont le père Bernard Meyer a récemment dressé un tableau très pessimiste du marché pour les années à venir.

Cette crise fauche le chantier finlandais en pleine remontée en puissance. L’an dernier, il avait enregistré un chiffre d’affaires de quasiment 970 millions d’euros, contre 808 en 2017 et 792 en 2016. Alors que plus de 430 personnes y avaient été embauchées en deux ans, de lourds investissements (dont un nouveau portique) avaient été menés afin d’accroître les capacités de production du site, soit 71 millions d’euros en 2019, s’ajoutant aux 103 millions de 2016 et 2017. Ce qui devait permettre de sortir deux gros paquebots par an, une telle cadence étant assurée jusqu’en 2023 au moins par le carnet de commandes tel qu’il se présentait avant la crise. « On estime maintenant que le chantier naval de Turku construira à l'avenir un grand navire de croisière par an et non plus deux », explique Jan Meyer.

Le carnet de commandes de Meyer Turku comprend toujours, officiellement, sept paquebots livrables d’ici 2025. A l’exception du Mein Schiff 7 de TUI Cruises (111.500 GT, 1147 cabines) prévu en 2023, tous auront une motorisation fonctionnant au GNL et une jauge de plus de 180.000 GT. Il y a là le Mardi Gras et un sistership prévus pour fin 2020 et 2022, ainsi que le Costa Toscana en 2021 et même des unités de 200.000 GT pour RCCL dans le cadre du projet Icon de sa filiale Royal Caribbean International. Trois mastodontes de ce type ont déjà été commandés, pour des livraisons en 2022, 2024 et 2026. Un plan de charge qui sera donc, très probablement, amené à s’étaler, voire à se réduire.

