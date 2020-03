Le Charles de Gaulle en mer du Nord

Parti de Brest lundi après avoir passé le week-end à la pointe Bretagne, le groupe aéronaval emmené par le porte-avions français a mis le cap sur l’Europe du nord. Après avoir remonté la Manche, il entre en mer du Nord. Une première depuis avril 2010. A l’époque, le Charles de Gaulle avait pour la première fois atteint le cercle polaire, ce qui lui avait notamment permis de poursuivre ses opérations malgré le nuage de cendres du volcan islandais Eyjafjöll, dont l’éruption avait paralysé à l’époque une grande partir du trafic aérien sur l’hémisphère nord.

Manœuvres de l’OTAN annulées à cause du coronavirus

Une décennie plus tard, son programme est de nouveau perturbé par un évènement international, mais de toute autre nature. Il s’agit de la pandémie de coronavirus, qui a entrainé l’annulation d’importantes manœuvres que l’OTAN avait prévu d’organiser en mer du Nord. Malgré l’abandon de cet exercice international majeur nommé Frisian Flag, le groupe aéronaval (GAN) maintient son déploiement jusqu'au large de la Norvège, où une brève interaction déjà programmée et maintenue avec l’un des groupes navals permanents de l’OTAN, le Standing Nato Maritime Group 1, qui évolue dans le secteur. Le SNMG1 est actuellement composé de la frégate norvégienne Otto Sverdrup (navire amiral), de la frégate britannique Sutherland, du bâtiment de projection danois Absalon et du ravitailleur allemand Rhoen.

L’exercice Joint Warrior avec les Britanniques à ce stade maintenu

A ce stade, une escale en Danemark (et non en Norvège comme nous l'indiquions dans un premier temps) est toujours prévue à ce stade, mais là encore cela peut évoluer. Pour la suite, le GAN doit évoluer entre l’Irlande et l’Ecosse dans le cadre de Joint Warrior, un exercice britannique de très haut niveau prévu du 28 mars au 9 avril. Celui-ci est pour l’heure maintenu, mais tout dépendra évidemment de l’évolution de la situation au Royaume-Uni, de plus en plus touché par le Covid-19.

Réassurance et volonté de marquer une forte présence navale dans le nord

Quoiqu’il en soit, même si ces manœuvres ne devaient pas se tenir, le Charles de Gaulle et son escorte, très européanisée pour cette seconde partie de déploiement, rempliront un important volet de leur mission en Atlantique, Manche et mer du Nord. Celui visant à affirmer la présence navale française et européenne dans cette zone tout en contribuant aux mesures de réassurance au profit des pays du nord et de l’est de l’Europe, confrontés au regain d'activité des forces armées russes.

Le Charles de Gaulle juste avant son escale brestoise avec en avant du porte-avions les FREMM Bretagne et Normandie, à tribord le Corte Real, sur l'arrière les Lübeck et Leopold I, et à bâbord le Blas de Lezo (© MARINE NATIONALE)

Retour prévu à Toulon d'ici fin avril

Le GAN devrait évoluer dans cette zone pendant un mois encore, avant de repartir en Méditerranée et revenir à Toulon fin avril, sauf imprévu opérationnel.

Parti le 21 janvier de sa base varoise dans le cadre de la mission Foch, le Charles de Gaulle a d’abord évolué en Méditerranée orientale, en soutien de l’opération Chammal de lutte contre Daech. La composition de son escorte a été variable au fil des semaines et des zones traversées.

Actuellement il est notamment constitué côté français d’un sous-marin nucléaire d’attaque, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, de la frégate multi-missions Bretagne et du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme. S’y ajoutent quatre autres frégates européennes : Blas de Lezo (Espagne), Corte Real (Portugal), Leopold I (Belgique) et Lübeck (Allemagne).