Le Charles de Gaulle en route pour l’Atlantique

Après trois semaines d’engagement au sein de l’opération Chammal de lutte contre le terrorisme au Levant, et une escale dans le port chypriote de Limassol, le groupe aéronaval (GAN) français a repris la mer le 26 février pour la seconde partie de la mission Foch. Celle-ci va conduire le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte en Atlantique, avec notamment une participation prévue à un exercice majeur de l’OTAN, Joint Warrior, planifié du 28 mars au 9 avril au large de l'Ecosse. Selon l’état-major des armées, le groupe aéronaval devrait pousser jusqu’en Baltique : « Après avoir réaffirmé l’engagement de la France dans la lutte contre Daech en Méditerranée orientale, le GAN transitera en Méditerranée centrale pour faire cap sur l’Atlantique et la mer Baltique. Il poursuivra dans cette nouvelle zone les objectifs de la mission Foch : contribuer à la sécurité de l’Europe et à la stabilité de ses approches et renforcer la coopération avec les partenaires de la France dans ces zones ».

Le GAN, qui a croisé samedi le porte-hélicoptères amphibie Mistral et la frégate Guépratte, qui ont débuté le 26 février la 11ème mission Jeanne d’Arc, était à son départ de Chypres composé en plus du Charles de Gaulle des frégates multi-missions Auvergne et Bretagne, de la frégate grecque Psara et du bâtiment de commandement et de ravitaillement Var. S’y ajoute la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, qui a quant à elle réalisé son escale opérationnelle dans le port israélien d’Haïfa. La frégate Surcouf demeure pour sa part sur zone dans le cadre de la présence permanente de la Marine nationale en Méditerranée orientale.

La composition du groupe aéronaval, parti de Toulon le 21 janvier, va encore évoluer lors de sa traversée de la Méditerranée d’est en ouest puis son passage en Atlantique. Il devrait notamment intégrer, d’ici Joint Warrior, de nombreuses unités européennes. On parle ainsi des frégates Lübeck (Allemagne), Corte Real (Portugal), Leopold I (Belgique), Virginio Fasan (Italie) et Blas de Lezo (Espagne). Avant de participer aux manœuvres de l’OTAN, ce GAN très européanisé doit faire escale à Brest vers la mi-mars. Ce sera la première fois depuis 10 ans que le Charles de Gaulle retrouve le grand port militaire de la pointe Bretagne, où il a été construit.