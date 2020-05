Le Charles de Gaulle probablement pas à la mer avant l’automne

Il est désormais décontaminé et la quasi-totalité de son équipage est guérie du Covid-19. Pour autant, sauf urgence opérationnelle, le porte-avions Charles de Gaulle ne devrait finalement pas reprendre la mer avant l’automne. Une sortie en Méditerranée avant l’été avait été envisagée, en particulier pour qualifier des pilotes et en profiter pour tourner rapidement la page d’une fin de mission Foch marquée par l’épidémie de coronavirus qui a sévi à bord. Une idée finalement écartée. D’abord, il n’y avait pas de besoin impérieux concernant le groupe aérien embarqué, dont l’essentiel des pilotes dispose des qualifications requises. Seuls quelques-uns doivent encore obtenir leur précieux sésame, ce qui peut néanmoins attendre, alors que les flottilles ont besoin d’un peu de temps pour se « régénérer ». Par ailleurs, après la séquence très difficile traversée par l’équipage, il a été jugé préférable de laisser souffler les marins et attendre que la période estivale se passe, en famille, avant de repartir en mer. Enfin, alors que la crise du Covid-19 complique les activités de maintien en condition opérationnelle (MCO), il est sans doute plus judicieux pour le moment de se concentrer sur l'arrêt technique intermédiaire du bâtiment, prévu entre juin et septembre. Toutefois, si une situation militaire le justifiait, le groupe aéronaval pourrait être mobilisé sous faible préavis. « Le porte-avions est opérationnel et si un motif stratégique le justifiait, il pourrait repartir », assure une source militaire à Mer et Marine.

Concernant l’équipage, alors que plus de 1000 personnels ont été contaminés par le Covid-19, les derniers confinés sont sortis le 5 mai. Il reste deux marins hospitalisés à Toulon, dont un en réanimation, et quatre sous surveillance médicale, a précisé hier le commandant du Charles de Gaulle dans une interview accordée au Télégramme.

Enfin, pour ce qui est de l’enquête de commandement et de l’enquête épidémiologique qui ont été lancées au moment du retour prématuré du porte-avions à Toulon, on attend toujours leurs conclusions. La ministre des Armées avait annoncé le mois dernier qu'elles seraient rendues publiques. Florence Parly les détaillera probablement à l’occasion de ses auditions à l’Assemblée nationale et au Sénat en début de semaine prochaine.

