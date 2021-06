Le Charles de Gaulle rentre de mission

Le porte-avions Charles de Gaulle a retrouvé vendredi 4 juin sa base de Toulon, qu’il avait quitté fin février dans le cadre de la mission Clemenceau 21. Celle-ci a conduit le groupe aéronaval, commandé par le contre-amiral Marc Aussedat, en Méditerranée orientale, mer Rouge, océan Indien et golfe Arabo-Persique. Ce déploiement a été marqué par une participation à la lutte contre les groupes terroristes au Proche et Moyen-Orient, avec 50 jours d’opérations et 140 sorties aériennes réalisées au profit de Chammal, ainsi qu’une prise de commandement d’une force navale américaine dans le GAP, la TF50, dont le Charles de Gaulle a servi temporairement de bâtiment amiral (pour la seconde fois depuis 2015).

Le Charles de Gaulle arrivant en rade de Toulon vendredi matin (© FRANVCIS JACQUOT)

