Le chasseur de mines Pégase engagé dans un exercice OTAN en Baltique

Le Pégase, l’un des chasseurs de mines tripartites (CMT) de la Marine nationale basés à Brest, vient de participer à Northern Coasts 2021 (NOCO 21), manœuvres annuelles de l’OTAN organisées en mer Baltique. Un exercice créé en 2007 à l’initiative de l’Allemagne et qui était organisé cette année par la Suède, qui n’est pas membre de l’Alliance atlantique mais en est un partenaire actif. Y participaient selon les forces armées suédoises 30 bâtiments et une dizaine d’aéronefs, avec des unités provenant notamment des marines allemande, estonienne, française, lettone, lituanienne, norvégienne, polonaise et suédoise, dont voici une bonne partie photographiée par Giorgio Arra, avec d'abord les bâtiments suédois puis les alliés participant à l'exercice :

La corvette suédoise Helsinborg (© : GIORGIO ARRA)

…