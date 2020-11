Le choix du radar principal des BRF acté

On sait enfin quel radar principal a été choisi pour équiper les quatre futurs bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) de la Marine nationale. Pour mémoire, la construction de la tête de série, le Jacques Chevallier, a débuté en mai dernier aux Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire. Le bâtiment doit en sortir en 2022. Suivront en 2025, 2027 et 2029 les Jacques Stosskopf, Emile Bertin et Gustave Zédé, qui vont avec leur aîné permettre de remplacer le pétrolier-ravitailleur Meuse…