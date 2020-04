Le Club Med 2 passe sous la gestion de l’allemand CCS

Le grand voilier de croisière français change de ship manager. Le groupe Club Med vient en effet de confier cette mission à un nouveau prestataire, en l’occurrence la société allemande Columbia Cruise Services qui va assurer la gestion technique et l’armement du Club Med 2. Ce dernier était auparavant géré par V.Ship, le changement allant être effectif au mois de mai.

Arrêté comme toute la flotte de navires de croisière en raison de la pandémie de coronavirus, le Club Med 2 était mouillé depuis le début du mois de mars devant Fort-de-France, en Martinique. Il a semble-t-il appareillé le 23 avril pour rejoindre l’Europe.

(© MICHEL FLOCH)

Long de 187 mètres pour une largeur de 20 mètres, le Club Med 2 est un cinq-mâts goélette lancé en 1992 aux Ateliers et Chantiers du Havre. Battant pavillon français et armé par environ 200 membres d’équipage (dont 45 marins pour le pont et la machine), il compte 184 cabines, pour une capacité de 392 passagers. Le Club Med 2 avait à l’origine un sistership, le Club Med 1 (sorti des ACH en 1990), qui a été vendu en 1998 à la compagnie américaine Wind Star, où il navigue depuis sous le nom de Wind Surf.

