PonantÂ : Le Commandant Charcot achÃ¨ve ses essais glace en Arctique

Le nouveau navire amiral de Ponant, premier paquebot brise-glace de l’industrie de la croisière, achève ses essais polaires, a appris Mer et Marine. Parti de Tomrefjord en Norvège le 9 juin, Le Commandant Charcot a mis le cap sur le « Belgica bank », pour évoluer dans une zone entre le nord du Svalbard et le nord-est du Groenland, afin de trouver la banquise arctique nécessaire à ses essais glace. On précise chez Ponant que le navire n'a pas atteint pendant cette campagne le pôle nord magnétique. Quant à sa livraison, elle est maintenant prévue fin juillet. Désormais sur le retour, Le Commandant Charcot longeait hier la côte ouest de l'île du Spitzberg, cap sur le port norvégien de Langsten.

Commandé à Vard, filiale du groupe italien Fincantieri, Le Commandant Charcot a vu sa coque réalisée par un chantier roumain (Tulcea) du constructeur, puis a été achevée par l’un de ses sites norvégiens, celui de Søviknes. C’est en avril qu…