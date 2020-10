Le CORIMER lance son deuxième appel à manifestation d’intérêt

Le Comité Stratégique de Filière (CSF) des Industriels de la Mer, créé par la signature du contrat de filière en octobre 2018, lance ce jour son deuxième appel à manifestation d’intérêt en vue de sélectionner les projets innovants pouvant bénéficier du visa du CORIMER. Ce dernier est l’instance de soutien aux projets de R&D maritime, réunissant secteurs public et privé. La clôture du recueil des projets est fixée au 7 novembre, pour une annonce des projets retenus d’ici la fin de l’année.

Le CSF des Industriels de la Mer réunit l’industrie navale, représentée par le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), l’industrie offshore, représentée par EVOLEN, les industries et services nautiques, représentés par la Fédération des Industries Nautiques (FIN), les énergies marines renouvelables, représentées par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), EVOLEN et le GICAN.

Le CSF des Industriels de la Mer permet le pilotage unifié du soutien à l’innovation, grâce au CORIMER, afin de mieux cibler à la fois les aides publiques et les projets structurants à soutenir, pour les pouvoirs publics comme pour les industriels. La procédure d’orientation et d’instruction des projets portés par la filière a été optimisée pour mieux orienter les projets vers les dispositifs de financements les plus adaptés et pour mieux intégrer la filière dans le processus d’instruction des meilleurs projets. Le CORIMER portera la voix des projets prioritaires lors des comités de pilotage des dispositifs de financement pour l’entrée en instruction approfondie.

Dans le contexte de relance à la suite de la crise du Covid-19, et d’émergence de grands projets structurants pour la Filière des Industriels de la Mer, le CORIMER a retenu les axes de R&D suivants :

- Bateaux intelligents et systèmes autonomes (Smart Ship)

- Energies et propulsion (Green Ship)

- Nouveaux matériaux et chantier intelligent (Smart Yard)

- Ressources marines (Smart offshore industries)

Jean-Georges MALCOR, Président du CORIMER, déclare : « le lancement de ce deuxième appel à manifestation d’intérêt marque bien toute l’ambition des Industriels de la Mer à participer pleinement à la relance de l’économie française. Cet AMI doit permettre de faire émerger dès aujourd’hui les projets qui feront l’industrie maritime de demain, grâce à un navire plus intelligent, plus vert, et une meilleure exploitation de nos ressources maritimes ».

L’agenda de l’AMI 2020 et canevas à remplir, proposé en collaboration avec la BPI et l’ADEME, sont à télécharger ici. Le dossier complété est à envoyer à l’adresse : ami2020@industrielsdelamer.fr

Communiqué du CSF des industriels de la mer et du CORICAN, 01/10/20