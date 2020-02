Le Costa Smeralda baptisé à Savone

Des célébrations spéciales ont eu lieu le 22 février à Savone pour la cérémonie de baptême du Costa Smeralda, le nouveau fleuron de Costa Croisières propulsé augaz naturel liquéfié (GNL).

L’actrice internationale Penélope Cruz, marraine du navire et vedette incontestée de l’événement, a accompli le traditionnel coupé de ruban et la bénédiction de la bouteille, qui se brise sur la proue du bateau, en présence du Commandant du Costa Smeralda, Paolo Benini. Le Chef multi-étoilé Italien Bruno Barbieri, autre invité vedette de l’événement, a personnellement conçu et présenté un cocktail de gala spécial, donnant aux invités un aperçu de sa créativité et de son expérience.

L'événement s'est poursuivi dans le cadre splendide du Colosseo, le théâtre innovant et technologique situé au cœur du navire. Les passagers ont pu y découvrir « Dream », un spectacle acrobatique extraordinaire produit par le génie créatif de Viktor Klee et mis en scène avec 9 des meilleurs acrobates au monde. Les célébrations se sont terminées par un feu d'artifice spectaculaire lancé depuis une péniche située en face de la forteresse de Priamar, éclairant le ciel de Savone et donnant le coup d’envoi du navire au moment de son départ pour Marseille.

Le Costa Smeralda représente à lui seul une merveilleuse avancéepour l’ensemble de l’industrie –combinaison entre innovation responsable, technologies intelligentes et excellence italienne en termes de design, de gastronomie et d’expériences.

Le Costa Smeralda est un véritable hommage à l’Italie grâce à l’extraordinaire projet créatif mené par l‘architecte Adam D. Tihany, qui donne aux passagers la chance de découvrir le meilleur que l’Italie peut offrir, le tout réunit en un seul endroit. Le mobilier, l’éclairage, les tissus et les accessoires ont tous été fabriqués en Italie par 15 partenaires qui sont tous des ambassadeurs de l’excellence italienne. Tous les espaces du nouveau fleuron sont inspirés par les beautés architecturales de l’Italie. Une célébration du design italien est présenté dans le CoDe – Costa Design Museum, le tout premier musée sur un navire de croisière. Tous les équipements à bords sont en phase avec ce cadre exceptionnel. Ses points forts incluent : le spa Solemio, les espaces de divertissement, les bars à thèmes en collaboration avec les plus grandes marques italiennes, les 16 restaurants et espaces « food experience », y compris ceux spécialement conçus pour un dîner familial décontracté. L’innovant Restaurant Lab offre aux passagers la possibilité de cuisiner et de développer leurs connaissances sur la durabilité alimentaire tout en s’amusant. Un nouveau concept de divertissement à bord, basé sur des spectacles et des événements qui se déroulent en même temps dans différentes parties du navire, transforme le Costa Smeralda en un lieu de divertissement unique que les passagers s'amusent à explorer.

De plus, le navire a été pensé sur le modèle d’une « Smart City »,avec l’emploi de technologies durables et de concepts d'économie circulaire pour réduire son empreinte carbone et ouvrir la voie à la croisière durable. Avec son système de propulsion technologique innovant au GNL, technologie de carburant la plus avancée actuellement disponible pour réduire les émissions, le Costa Smeralda a éliminé ses émissions de dioxyde de soufre et diminué ses émissions de particules de 95-100%, tout en réduisant considérablement ses émissions d’oxyde d'azote (réduction directe de 85%) et de CO 2 (jusqu'à 20%). À bord, des systèmes de désalinisation de pointe traitent directement l'eau de mer pour répondre aux besoins quotidiens en eau, et la consommation d'énergie est réduite au minimum grâce à un système de gestion d'énergie intelligent. 100% des déchets à bord sont récupérés et triés pour le recyclage du plastique, du papier, du verre et de l'aluminium, selon une approche intégrée inspirée des projets d'économie circulaire. Enfin, le programme 4GOODFOOD lancé à bord vise à réduire le gaspillage alimentaire et à récupérer les excédents alimentaires dans le cadre d’un projet d’amélioration sociale en coopération avec la Fédération Européenne des Banques Alimentaires.

« C'est un plaisir d'accueillir officiellement le Costa Smeralda dans notre flotte. Ce navire est la combinaison parfaite de l'excellence italienne, héritage clé de la marque Costa, et de l'innovation durable pour une expérience de vacances inoubliable. En tant que leader du marché Européen, nous sommes engagés à être les premiers à introduire l'innovation environnementale et à ouvrir la voie à une croisière durable pour l'ensemble de l'industrie. Nous avons été la première compagnie à investir dans le GNL et nous travaillons actuellement au développement d'autres technologies durables telles que le stockage de batteries, les piles à combustible et le gaz liquéfié provenant de sources d'énergies renouvelables », a commenté le PDG du Groupe Costa et Carnival Asia Michael Thamm.

« Le baptême d'un nouveau navire est toujours très excitant. Encore plus dans le cas du Costa Smeralda car c'est un projet sans précédent. Des vacances en croisière sur ce navire permettent à nos passagers de vivre différentes expériences à bord et sur terre - que ce soit la nourriture, la détente, les divertissements de haute technologie ou les rencontres authentiques dans les destinations visitées. Ceci est le Costa du futur, qui nous offre de nouvelles opportunités pour développer le marché et également attirer des clients qui n'ont jamais fait de croisière auparavant », a déclaré le Président de Costa Croisières, Neil Palomba.

Le groupe Costa a été le premier opérateur de croisière au monde à croire au système avancé de propulsion au GNL et à commander un total de 5 nouveaux navires alimentés au GNL, dont deux – le Costa Smeralda et l’AIDAnova - sont déjà en service. Ils font partie du plan d'expansion de la flotte du Groupe, avec un total de sept nouveaux navires dont la livraison est prévue d'ici 2023 et un investissement global de plus de 6 milliards d'euros.

Le Costa Smeralda est entré en service le 21 décembre 2019. Il opère sur un itinéraire d'une semaine en Méditerranée occidentale avec des escales à Savone, Marseille, Barcelone, Palma de Majorque, Civitavecchia / Rome et La Spezia. Cet été, le nouveau fleuron fera également escale à Cagliari, tandis qu'une escale à Palerme est prévue à partir de l'hiver 2021/22.

Communiqué de Costa Croisières, 22/02/20