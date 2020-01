C’est finalement le dimanche 29 décembre que le nouveau fleuron de Costa Croisières a effectué son escale inaugurale à Marseille, quasiment deux mois après la date initialement prévue. Un retard lié d’abord à un report de sa livraison par le chantier finlandais Meyer Turku, qui n’est pas parvenu à le finir à l’heure, puis deux annulations pour des causes extérieures. La première, le 19 décembre, en raison des mouvements sociaux en France qui ont contraint l’armateur à annuler une grande journée de présentation au marché français, puis deux jours plus tard, en raison de la météo, la tempête Fabien entrainant l’annulation de la première escale commerciale à Marseille et le transfert des passagers qui devaient y embarquer vers Barcelone.

Le Costa Smeralda à Marseille (© EMMANUEL BONICI)

Le Costa Smeralda à Marseille (© EMMANUEL BONICI)

Inauguré à Savone le 20 décembre, le Costa Smeralda est aussi positionné en tête de ligne à Marseille et Barcelone pour sa saison inaugurale, au travers de laquelle il réalise des croisières d’une semaine en Méditerranée occidentale.

Premier paquebot propulsé au gaz naturel liquéfié à embarquer des passagers dans la cité phocéenne, le Costa Smeralda mesure 337 mètres de long pour une largeur de 42 mètres, une jauge de 182.700 GT et une capacité maximale de 6518 passagers.

Cabine avec balcon (© COSTA CROISIERES)

Le Coliseo (© COSTA CROISIERES)

(© COSTA CROISIERES)

(© COSTA CROISIERES)

Le musée dédié au design italien (© COSTA CROISIERES)

Le musée dédié au design italien (© COSTA CROISIERES)

(© COSTA CROISIERES)

Le restaurant Rugantino (© COSTA CROISIERES)

Le restaurant Panorama (© COSTA CROISIERES)

Buffet (© COSTA CROISIERES)

Bar (© COSTA CROISIERES)

Bar (© COSTA CROISIERES)

Jazz Club (© COSTA CROISIERES)



Beach Club (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)