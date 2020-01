Le Costa Smeralda zappe Marseille pour cause de grève

Le nouveau paquebot de Costa Croisières a annulé son escale prévue dimanche 19 janvier à Marseille, qui est aussi un port d’embarquement hebdomadaire du navire, mis en service fin décembre. En cause, selon son armateur, les mouvements sociaux qui perturbent l’activité du port français. « Un préavis de grève a été confirmé pour ce dimanche 19 janvier à Marseille empêchant le Costa Smeralda de procéder à son escale et à ses opération d'embarquement. En effet, cette situation affectera la disponibilité des remorqueurs, indispensables pour effectuer en toute sécurité les manœuvres d'accostage de ce navire. Après une évaluation attentive, la compagnie et le commandant du Costa Smeralda ont donc décidé de faire escale à Barcelone au lieu de Marseille ce dimanche 19 janvier 2020 ».

Une décision prise dès vendredi par Costa Croisières, qui expliquait alors avoir « planifié et organisé toute la logistique et informé nos passagers de l'organisation des transferts en car de tourisme : les passagers qui devaient embarquer à Marseille seront accueillis et transférés par nos soins à Barcelone, tandis que les passagers qui devaient débarquer à Marseille pourront débarquer à Barcelone, où ils seront accueillis par nos équipes et transférés à Marseille ».