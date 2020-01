Le Costa Toscana positionné à Marseille en juillet 2021

Sistership du nouveau Costa Smeralda, premier paquebot fonctionnant au gaz naturel liquéfié de la compagnie italienne Costa Croisières, le futur Costa Toscana, en cours de construction au chantier finlandais Meyer Turku, débutera sa première croisière commerciale le 28 juin 2021 à Hambourg, en Allemagne. C’est ce qu’a annoncé hier son armateur. Le navire commencera par un itinéraire de positionnement de 14 jours qui s’achèvera dans le port italien de Savone après des escales de deux jours chacune à Lisbonne, Barcelone et Marseille. Il débutera ensuite, jusqu’à la fin novembre 2021, des croisières d’une semaine en Méditerranée occidentale, avec comme programme : Savone (dimanche), Naples (lundi), Cagliari (mardi), une journée en mer, Palma de Majorque (jeudi), Barcelone (vendredi) et Marseille (samedi). A partir de novembre 2021, alors que le Costa Smeralda sera repositionné à Dubaï, et jusqu’à Pâques 2022, le Costa Toscana proposera un itinéraire légèrement différent : Savone (samedi), Marseille (dimanche), Barcelone (lundi), Palma de Majorque (mardi), une journée en mer, Palerme (jeudi), Civitavecchia/Rome (vendredi).

Long de 337 mètres pour une largeur de 42 mètres et un tirant d’eau de 8.8 mètres, le Costa Toscana affichera une jauge de 182.700 GT. Il comptera 2612 cabines et suites, de quoi loger 5224 clients en base double et jusqu’à 6518 avec tous les lits disponibles. A cela s’ajouteront 1682 membres d’équipage.