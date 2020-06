Le Costa Victoria en route pour le chantier de Piombino

Après un bref avitaillement en carburant avec le souteur Big Duba dans la matinée, le paquebot Costa Victoria, dont Mer et Marine a révélé la vente le 11 juin, a quitté hier à la mi-journée Civitavecchia, où il était arrivé le 26 mars en pleine crise du Covid-19. Un départ, sans doute le dernier, salué par les cornes de brume des autres navires de Costa présents dans le port (Diadema, Favolosa et Deliziosa).

Le navire, qui va fêter ses 24 ans, ne va pas bien loin puisqu’il a mis le cap vers un autre port italien situé un peu plus au nord, celui de Piombino, où il est attendu ce mardi matin. C’est là que se trouve un chantier du groupe San Giorgio del Porto, spécialisé dans la réparation navale mais aussi le recyclage. L’hypothèse de voir le navire poursuivre sa carrière au profit d’un nouvel opérateur, ou celle d’une transformation en hôtel flottant, semblent s’éloigner puisque selon nos informations, le navire a été en grande partie vidé ces dernières semaines. Des œuvres d’arts jusqu’au linge de chambre, en passant par de nombreux équipements… tout ce qui a de la valeur ou peut être réutilisé a été débarqué à Civitavecchia, y compris des systèmes dont le retrait ne plaide pas en faveur d'une reprise d'activité. Il parait donc de plus en plus plausible que le Costa Victoria termine prématurément à la démolition. Soit en Italie, sachant que San Giorgio del Porto dispose des agréments nécessaires à la déconstruction de navires, soit après des travaux préparatoires en Turquie, option généralement privilégiée par les armateurs européens qui n’ont pas cédé leurs vieux bateaux avant leur fin de vie. Pour l’heure, la compagnie italienne Costa ne commente pas la cession de son navire, dont elle avait prévu avant le Covid-19 de se séparer, mais pas immédiatement. Cependant, la crise sanitaire et économique qu’elle engendre vient complètement bouleverser les plans des compagnies, qui doivent passer d’une stratégie de développement conquérant à une politique de repli défensif passant par une réduction des coûts et une rationalisation des flottes.

Si le Costa Victoria termine bien à la casse, ce sera le tout premier paquebot mis en service dans les années 90 à partir à la démolition. Et dans le contexte actuel, il y a fort à parier que de nombreux autres navires de cette génération pourraient être concernés par une fin prématurée dans les mois qui viennent.

Long de 253 mètres pour une largeur de 32 mètres et une jauge de 76.000 GT, le Costa Victoria, construit par le défunt chantier allemand Bremer Vulcan (dont il causé la perte) est en service depuis juillet 1996. Il compte un peu plus de 1000 cabines.

