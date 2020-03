Le Costa Victoria est arrivé à Civitavecchia

En provenance de l’océan Indien, le paquebot Costa Victoria, en quête d’un port pour l’accueillir avec ses 726 passagers et 776 membres d’équipage, est finalement arrivé hier à Civitavecchia, le grand port italien situé près de Rome. Une arrivée sous très haute surveillance puisque qu’une passagère argentine du navire, qui a été débarquée en Crète le 22 mars pour des raisons médicales, a été testée positive au Covid-19. Depuis, les personnes entrées en contact avec la passagère infectée ont été placées en isolement et par mesure de précaution le reste des passagers a été confiné dans leurs cabines.

Les autorités sanitaires italiennes sont montées à bord hier, des contrôles de température ayant été menés sur une partie des passagers. Les débarquements devraient si tout se passe comme prévu débuter ce jeudi. L’objectif est de mettre en place un « corridor » sanitaire vers les aéroports de Rome, d’où certains clients habitant loin, comme les Australiens, pourront être rapatriés. D’autres, habitant dans des pays plus proches, pourraient être acheminés en cars. Des opérations qui pourraient être longues compte tenu des contrôles et mesures de précaution à prendre. Il reste aussi la question de la prise en charge de ceux qui présenteraient des symptômes du coronavirus. Un véritable casse-tête pour les autorités italiennes et la compagnie Costa Croisières, qui doivent composer avec les aspects médicaux mais aussi logistiques, entre fermeture des frontières de nombreux pays, réduction drastique des liaisons aériennes et autres restrictions.

Et ce n’est pas fini puisqu’après les passagers, il faudra aussi gérer l’équipage. Celui du Costa Victoria, mais aussi les 1200 personnels du Costa Diadema, qui arrive des Emirats arabes vide de passagers mais sur lequel il y aurait aussi une suspicion de coronavirus. Juste avant le départ du navire de Dubaï, le 14 mars, un membre d’équipage a en effet été débarqué et aurait été testé positif au Covid-19. Le Costa Diadema est pour le moment annoncé comme devant arriver demain à Civitavecchia.

L’armateur est également mobilisé pour trouver une solution dans la zone des Caraïbes à deux autres de ses paquebots, le Costa Magica et le Costa Favolosa, qui ont débarqué leurs passagers aux Antilles mi-mars et ont aussi connu des cas de coronavirus. Depuis plus de 10 jours, Costa Croisières cherche un port qui accepte de les accueillir. Mais la compagnie a essuyé refus sur refus de la part des Etats insulaires de la région. Une solution est peut-être en train de se dessiner pour le Costa Magica, sans doute grâce à l’intervention du puissant groupe américain Carnival Corporation, leader mondial de l’industrie de la croisière et maison-mère de la compagnie italienne. Le navire et ses 900 membres d’équipage font en effet route vers Miami, où de nombreux paquebots sont déjà à l’arrêt, dans le port ou au mouillage. Le Costa Favolosa, avec un millier de membres d’équipage à bord, est quant à lui en attente. Il se trouve actuellement près des côtes cubaines.