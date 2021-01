Le Costa Victoria remorqué vers Aliaga

Le paquebot Costa Victoria a débuté son ultime voyage, cap a priori vers les chantiers de démolition turcs. Le navire a quitté le port italien de Piombino le 13 janvier, tracté par le remorqueur Vos Chablis. Le convoi est attendu le 24 janvier à Aliaga.

Agé de seulement 24 ans, le Costa Victoria a été l’une des toutes premières victimes de la crise sanitaire dans l’industrie de la croisière. Dès juin, son armateur, la compagnie italienne Costa Croisières, annonçait sa cession. Le navire a d’abord été vendu à San Giorgio del Porto, et est arrivé le 23 juin dans l’un des chantiers du groupe italien, à Piombino. Des incertitudes pesaient alors, non pas vraiment sur l’avenir du bateau, que l’on disait dès le départ voué à la démolition, mais sur le fait qu’il pourrait être partiellement déconstruit en Italie. Il sera finalement resté six mois et demi à Piombino avant de repartir, sans modification extérieure selon les images de son départ diffusées sur les réseaux sociaux. Ce qui indique que si travaux il y a eu…