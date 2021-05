Le Côte d'Opale de DFDS livré en avance

Le futur plus grand ferry croisant sur la Manche a été livré avec six semaines d'avance. Le Côte d'Opale, que DFDS va aligner sur la rotation entre Calais et Douvres, a été remis par le chantier chinois CMI Jinling le 17 mai à son propriétaire, Stena, et en présence de son affréteur DFDS.

Le Côte d’Opale fait partie des ferries de la série E-Flexer commandés au groupe AVIC par l’armement suédois Stena pour ses propres besoins et ceux d’autres compagnies…