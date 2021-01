Le déchargement du ONE Apus commence doucement

L'opération est délicate et va prendre du temps. Le déchargement des conteneurs accidentés du porte-conteneurs ONE Apus dans le port japonais de Kobé a commencé le 11 décembre dernier. Pour mémoire, le navire, armé par la compagnie nippone ONE, a perdu, début décembre, 1816 boîtes à 200 milles au nord d’Hawaï alors qu’il faisait route entre Yantian et Long Beach. Arrivé le 9 décembre à Kobé, il a été inspecté par les garde-côtes japonais qui ont autorisé les opérations de déchargement. Mais seules 129 boîtes ont pu être déchargées entre le 11 et le 29 décembre. La manutention devrait reprendre ces jours-ci et pourrait durer encore plusieurs semaines.

Sur les 22 baies en pontée du navire, seize sont effondrées. Selon les estimations, environ 2250 boîtes sont perdues ou endommagées, majoritairement des conteneurs de 40 pieds. Les dommages sont évalués pour le moment à 200 millions de dollars. Une fois tous les conteneurs enlevés, ce sera au tour du navire d'être inspecté en détail.

