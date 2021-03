Le dernier-né de NCL fait une halte dans les bassins phocéens

En provenance des eaux britanniques, où il était en attente ces derniers mois, le paquebot Norwegian Encore, qui n’était pas encore venu en Méditerranée, a rejoint Marseille le 23 février. Une courte escale technique avant de reprendre la mer dès le lendemain matin pour rallier le port italien de Civitavecchia. Les bassins phocéens accueillant actuellement une douzaine de navires de croisière en attente de pouvoir reprendre leur activité, il n’y avait plus de place pour recevoir un mastodonte comme le Norwegian Encore, navire de 333 mètres de long pour une largeur de 41 mètres et une jauge de 169.145 GT, capable d’accueillir plus de 4000 passagers. Pour permettre son escale, un autre paquebot de la compagnie américaine NCL, le Norwegian Epic, a quitté Marseille durant 24 heures, avant de revenir à quai, non loin du Norwegian Getaway, toujours en travaux dans les bassins phocéens pour l'installation de scrubbers. NCL compte également le Norwegian Breakaway à La Seyne et, en Italie, en plus du Norwegian Encore, les Norwegian Escape (Civitavecchia), Norwegian Star (Gênes) et Norwegian Jade (Naples).

Le Norwegian Epic croisant le Norwegian Encore en sortie de Marseille le 23 février ( © JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Norwegian Encore à Marseille le 23 février ( © JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Norwegian Encore à Marseille le 23 février ( © JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Norwegian Encore est le plus récent paquebot de la flotte de NCL. Construit par le chantier allemand Meyer Werft de Papenburg, qui l’a livré le 30 octobre 2019, ce navire a n’a connu que quelques petits mois d’activité commerciale avant la pandémie.

Il s’agit de la quatrième et dernière unité de la classe Brekaway Plus, qui compte également les Norwegian Escape (2015), Norwegian Joy (2017) et Norwegian Bliss (2018).

