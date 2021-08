Le dernier voyage de l’ancien sous-marin Agosta entre Toulon et Brest

Après les ex-Bévéziers et La Praya, c’est au tour du dernier sous-marin du type Agosta présent en France de partir à la démolition. En service de 1977 à 1997 dans la Marine nationale, le vieux bâtiment de 67.5 mètres de long pour 6.8 mètres de diamètre a rejoint le port de Brest, où il va être déconstruit par Navaleo.

Contrairement à ses cadets, l’ex-Agosta n’avait pas été désarmé à la pointe Bretagne mais à Toulon, où il a notamment servi, jusqu’au début des années 2010, de « caisson de choc » dans le cadre d’expérimentations destinées à mesurer l’impact des explosions sous-marines. L’état de la coque ne permettant pas son remorquage vers Brest, il a fallu charger l’ex-Agosta sur un navire de transport de colis lourds, en l’occurrence le Jumbo Kinetic. Ce cargo néerlandais de 152.6 mètres de long pour plus de 27 mètres de large a embarqué l’ex-Agosta le 30 juillet dans la rade de Toulon. Cela, au moyen de ses deux grues, d’une capacité unitaire de 1500 tonnes et capables, en tandem, de soulever des charges allant jusqu’à 3000 tonnes. C’est ainsi que le sous-marin a été hissé sur le pont du Jumbo Kinetic, après une importante phase préparatoire. L’ex-Agosta avait en effet été remorqué la veille depuis la base navale pour être positionné à couple du cargo. Deux bers, spécialement adaptés pour soutenir la coque lors de son levage, ont été immergés par les grues du navire et glissés sous la coque. Une fois le dispositif en place, l’ex-Agosta a été sorti de l’eau et installé en pontée, les bers étant soudés pour sécuriser le transit.

L'ex-Agosta le 19 juillet à Toulon (© : FRANCIS JACQUOT)

L'ex-Agosta transféré depuis la base navale vers le Jumbo Kinetic le 29 juillet (© : FRANCIS JACQUOT)

…