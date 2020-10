Le design final des futurs patrouilleurs d’outre-mer (POM)

Voici le design final des six futurs patrouilleurs d’outre-mer (POM) de la Marine nationale, dont la construction a été récemment lancée et qui seront baptisés en hommage à des Compagnons de la Libération originaires des territoires ultramarins.

En présence de la ministre des Armées, la cérémonie de découpe de la première tôle du premier POM s’est déroulée le 8 octobre au chantier Socarenam de Saint-Malo. Ce dernier produit les coques des bâtiments, dont l’achèvement sera mené par le site boulonnais de Socarenam. Livrables entre 2022 et 2025, ils seront basés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à La Réunion, permettant de renforcer sensiblement les moyens de la Marine nationale dans ces régions.

La Combattante, l'un des trois PAG déjà produits par Socarenam (© MICHEL FLOCH)

Conçus par le bureau d’architecture Mauric, en partenariat avec Socarenam, qui ont déjà produit les trois Patrouilleurs Antilles Guyane (PAG), livrés entre 2016 et 2019. Plus grands, les futurs POM auront comme eux une coque en acier et des superstructures en aluminium. Longs de 79.9 mètres pour une largeur de 11.8 mètres et un tirant d’eau de 3.5 mètres, ils afficheront un déplacement lège de 1158 tonnes et de 1298 tonnes à pleine charge. Dotés d’une propulsion diesel-électrique, ils pourront atteindre la vitesse de 24 nœuds et franchir 5500 milles à 12 nœuds, pour une autonomie de 30 jours sans ravitaillement. L’équipage sera de 30 marins, avec la capacité d’accueillir 24 passagers.

Plateformes endurantes et polyvalentes, les POM auront un armement constitué d’un canon télé-opéré de 20mm Narwhal, ainsi que de mitrailleuses de 12.7 et 7.62mm, avec la possibilité d’installer trois affûts sur la plateforme entourant la passerelle panoramique (deux avant, un arrière tribord) et un quatrième à la poupe, sur bâbord, afin de couvrir l'angle pris par la cheminée en arrière de la passerelle sur le même côté.

Les POM pourront embarquer une baleinière pour atteindre les atolls. Mais leur drome principale sera constituée de deux embarcations semi-rigides de type EDO (6.7 mètres), les installations étant dimensionnées pour pouvoir également embarquer les ETRACO (8 mètres) des commandos marine. L’une des embarcations sera logée dans une niche latérale à tribord et l’autre déployée depuis une rampe à l’arrière. Une configuration déjà retenue pour les trois PAG, dont ces nouvelles unités sont en fait une évolution.

(© : MAURIC / SOCARENAM)

La taille plus importante que celle des Confiance, Résolue et Combattante a permis d’accroître les capacités et, notamment, d’intégrer une plateforme et un abri permettant d’embarquer différents types de drones aériens, soit un engin à voilure fixe ou un appareil à voilure tournante. Les POM mettront en œuvre le nouveau système de mini-drones pour la marine (SMDM) basés sur des DVF 2000 Aliaca de la société Survey Copter, dont les premiers exemplaires seront livrés en 2022.

Sur l’arrière, un emplacement est prévu pour un conteneur de 20 pieds, permettant d’embarquer du matériel supplémentaire ou spécifique selon les missions.

Capables de remorquer un navire de taille équivalente, les POM auront des capacités antipollution (cuves, barrages flottants, écrémeur, produits dispersants) et disposeront d'un canon à eau pour lutter contre les incendies. Ils pourront aussi effectuer des missions hydrographiques légères en complément des moyens spécialisés de la marine et du Shom. Un puits et un sondeur ont, ainsi, été intégrés dans la coque afin de pouvoir réaliser de relevés d’opportunité au fil des missions et déploiements.

La commande de ces six patrouilleurs a été notifiée le 24 décembre par la Direction Générale de l’Armement (DGA) à un groupement constitué de Socarenam et de la société de services CNN MCO (Engie solutions), cette dernière allant assurer un contrat de maintien en condition opérationnelle de cinq ans après la livraison des bâtiments.

La tête de série du programme doit être réceptionnée par la Marine nationale en 2022 et sera basée en Nouvelle-Calédonie. La livraison du second POM, destiné à la Polynésie française, est prévue en 2023. Les deux unités suivantes doivent arriver en 2024, la première pour la Nouvelle-Calédonie et l’autre pour La Réunion. Le programme s’achèvera en 2025 avec les deux derniers patrouilleurs de la série, qui rejoindront respectivement la Polynésie et La Réunion.

Hommage aux Compagnons de la Libération ultramarins

Concernant les noms qui seront attribués aux POM, la Marine nationale et le ministère des Armées ont décidé de rendre un bel hommage à six Compagnons de la Libération originaires de territoires ultramarins. Selon les informations recueillies par Mer et Marine, les deux patrouilleurs qui seront basés à Nouméa seront baptisés Auguste Bénébig et Jean Tranape, leurs deux homologues polynésiens s’appelleront Teriieroo et Philippe Bernardino, alors que les deux POM destinés à La Réunion prendront les noms d’Auguste Techer et Félix Eboué. On notera que ce dernier est le seul des six à ne pas être natif du territoire où le patrouilleur qui portera son nom sera basé. Mais l’ancien administrateur colonial et résistant français, né en Guyane, connaissait la région de l’océan Indien puisqu’il avait servi en 1910 à Madagascar au sein de l’administration de l’Afrique Equatoriale Française.

Remplacement d'anciens patrouilleurs

Les POM remplaceront des patrouilleurs en fin de vie : les deux derniers P400, La Glorieuse et La Moqueuse, opérationnels depuis 1987 et stationnés à Nouméa (la seconde a été retirée du service fin mai) ; Le Malin (ancien palangrier construit en 1997, saisi en 2004 après avoir été surpris en flagrant délit de pêche illicite dans les TAAF et transformé en patrouilleur pour La Réunion en 2011) et l’Arago, ex-bâtiment hydrographique basé à Papeete, mis en service en 1991 et converti en patrouilleur en 2002. Les POM permettront dans le même temps de combler les trous capacitaires que connaissent les territoires ultramarins depuis le désarmement d’anciens patrouilleurs qui n’ont pas encore été remplacés.

La Glorieuse (© MARINE NATIONALE)

Le Malin (© MICHEL FLOCH)

L'Arago (© MATTHIEU LE BONNIEC)