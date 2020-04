Le Dixmude arrive à Saint-Martin

Communiqué du ministère des Armées sur l'arrivée du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude à Saint-Martin, aux Antilles, dans le cadre de l'opération Résilience (17/04/20) :

- Les ministères des Armées, des Solidarités et de la Santé, de l’Intérieur et des Outre-Mer saluent l’arrivée du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude aux Antilles.

- Sa mission sera d’aider les populations et les autorités civiles pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

- Dans le cadre de l’opération Résilience, le PHA Dixmude arrivera le 17 avril dans la mer des Caraïbes, après 14 jours de traversée qui auront permis de réaliser la quatorzaine du personnel embarqué.

- Le Dixmude a été prioritairement configuré et chargé pour appuyer et apporter du soutien au commandant supérieur des Forces armées aux Antilles (FAA), mais aussi en Guyane le cas échéant, et aider à gérer les conséquences de l’épidémie.

Le PHA Dixmude a appareillé de Toulon le vendredi 3 avril. L’ensemble du fret acheminé est fourni par plusieurs acteurs qui, dans des délais contraints, ont réussi à rassembler les moyens nécessaires au chargement. Le ministère des Armées, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Solidarités et de la Santé ont ainsi travaillé de concert, avec la contribution d’EDF, de la Croix Rouge et d’Air Liquide.

En complément du matériel embarqué (170 000 masques FFP2, un million de masques chirurgicaux et du gel hydro-alcoolique), quatre hélicoptères du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur et leurs équipages ont pris place à bord (deux hélicoptères de transport Puma de l’armée de Terre, un Ecureuil de la Gendarmerie nationale, un EC 145 de la Sécurité civile) ainsi que des renforts du Service de santé des armées et des experts en désinfection.

Les moyens aéronautiques embarqués viennent renforcer la flotte d’aéronefs déjà mise en œuvre par les services de l’Etat aux Antilles. Ils permettront ainsi d’accroître la mobilité et la réactivité de ces services, y compris dans le domaine sanitaire, notamment entre les îles du Nord des Antilles et la Guadeloupe.

Le navire effectuera dans un premier temps une tournée logistique dans les îles des Antilles françaises en rejoignant d’abord Saint-Martin le 17 avril, puis la Guadeloupe le 18, et enfin la Martinique le 19 avril.

Après cette phase logistique, le PHA Dixmude poursuivra sa mission avec des moyens des FAA qui pourront être engagés rapidement sur l’ensemble des îles si la situation sanitaire venait à se dégrader.

Afin de protéger la population des îles dans lesquelles le bâtiment interviendra, et en complément de la quatorzaine permise par la durée de la traversée, des mesures renforcées de protection du personnel embarqué ont été observées afin de les préserver du Covid-19. Par ailleurs, les mesures de distanciation sociale seront appliquées tout au long de la mission, les marins éviteront les contacts avec la terre et personne ne sera autorisé à monter à bord.

Le personnel militaire et civil des FAA applique également, depuis le début de l’épidémie, les mesures de prévention et de protection définies par le ministère des Solidarités et de la Santé.