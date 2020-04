Le Dixmude débarque aux Antilles, le Dumont d’Urville part en Guyane

Alors que le Mistral a effectué la semaine dernière une première rotation logistique entre La Réunion et Mayotte, le Dixmude, également engagé dans l’opération Résilience de soutien à la lutte contre le Covid-19, est arrivé le 17 avril aux Antilles. Parti deux semaines plus tôt de Toulon (le 3 avril), ce qui a permis à son équipage d’effectuer une quatorzaine en mer, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) s’est d’abord arrêté sur l’île de Saint-Martin. Puis il a rallié samedi Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) dimanche. Ces trois escales ont permis de débarquer le fret qui avait été chargé en métropole. Il y avait notamment à bord 170.000 masques FFP2, un million de masques chirurgicaux et plusieurs centaines de litres de gel hydro-alcoolique. Le bâtiment a aussi amené des renforts en personnel et en moyens aériens, avec à son bord deux hélicoptères Puma de l’armée de Terre, un Ecureuil de la Gendarmerie nationale et un Dragon de la Sécurité civile, ainsi que des véhicules, dont un nouveau camion pour les pompiers martiniquais. Le PHA a effectué ces opérations logistiques à quai ou au mouillage via les hélicoptères, ses engins de débarquement (un EDAR et deux CTM).

Le Dixmude à Saint-Martin le 17 avril (© MARINE NATIONALE)

Débarquement de conteneurs en Guadeloupe le 18 avril (© MARINE NATIONALE)

Débarquement de conteneurs en Guadeloupe le 18 avril (© MARINE NATIONALE)

L'EDAR débarque le camion des pompiers martiniquais (© MARINE NATIONALE)

Décollage du Dragon de la Sécurité civile à Fort de France (© MARINE NATIONALE)

« Après cette phase logistique, le PHA Dixmude poursuivra sa mission avec des moyens des Forces Armées aux Antilles qui pourront être engagés rapidement sur l’ensemble des îles si la situation sanitaire venait à se dégrader. Afin de protéger la population des îles dans lesquelles le bâtiment interviendra, et en complément de la quatorzaine permise par la durée de la traversée, des mesures renforcées de protection du personnel embarqué ont été observées afin de les préserver du Covid-19. Par ailleurs, les mesures de distanciation sociale seront appliquées tout au long de la mission, les marins éviteront les contacts avec la terre et personne ne sera autorisé à monter à bord. Le personnel militaire et civil des FAA applique également, depuis le début de l’épidémie, les mesures de prévention et de protection définies par le ministère des Solidarités et de la Santé », souligne le ministère des Armées, répondant ainsi à des inquiétudes locales quant à l’ « importation » du virus via la marine suite à l’épidémie subie par le groupe aéronaval.

On notera qu’une partie du fret débarqué samedi en Guadeloupe par le Dixmude a été transbordée sur le bâtiment de soutien et d’assistance Outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville, basé aux Antilles et fraîchement admis au service actif. Après avoir chargé six conteneurs sur son pont de travail, prévu à cet effet, le Dumont d’Urville a mis le cap sur la Guyane, où il va livrer cette cargaison.

Chargement de conteneurs en provenance du Dixmude sur le Dumont d'Urville (© MARINE NATIONALE)

Le Dumont d'Urville (© MARINE NATIONALE)

Départ du Dumont d'Urville pour la Guyane (© MARINE NATIONALE)

- Voir notre focus détaillé sur les trois PHA du type Mistral

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.