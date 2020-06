Le ferry polynésien Terevau Piti mis à l’eau

Destiné à la liaison maritime entre Papeete et Moorea, et entre Tahiti et les îles sous le Vent, le nouveau ferry de la compagnie polynésienne Terevau a été mis à l’eau hier au chantier Armon de Vigo, en Espagne. Un lancement à l’ancienne, sur cale inclinée, mais lentement puisque la coque de 77 mètres de long pour 17 mètres de large, une fois libérée, était retenue par des câbles lui permettant d'entrer tout doucement dans l'eau. Encore inachevé, le navire a été conduit par des remorqueurs à un quai d'armement à proximité du chantier, juste à côté du Belgica, le nouveau navire océanographique belge, en achèvement lui aussi mais réalisé par Freire, un autre constructeur de Vigo.

Le Terevau Piti va maintenant recevoir les blocs supérieurs de sa superstructure, construite en aluminium, alors que la coque est en acier. Puis l’armement se poursuivra en vue d’une livraison et d’une mise en service à Tahiti au premier trimestre 2021.

Vue du Terevau Piti avec les ponts supérieurs qu'il reste à installer (© : MAURIC)

Conçu par le cabinet d’architecture Mauric, ce ferry pourra transporter jusqu’à 675 passagers et 104 véhicules.

- Voir notre article détaillé sur le Terevau Piti

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

(© : TEREVAU)

La coque du Terevau glissée à côté de celle du Belgica (© : TEREVAU)

