Le FLNG Prelude est arrêté depuis février

Il est souvent présenté comme l’un des plus gros objets flottants au monde. Prélude, unité de production de gaz naturel liquéfié (Floating Liquefied Natural Gaz - FLNG,) mesure 488 mètres de long et 74 mètres de large. Propriété d’un consortium appartenant majoritairement à Shell, ce mastodonte est ancré au large de Broome, sur la côte ouest australienne sur les champs gaziers de Prelude et Concerto. Shell en a confié la conception et la réalisation à un consortium formé par le constructeur sud-coréen Samsung Heavy Industries et le groupe français Technip. Construit par le chantier SHI de Geoje, le FNLG avait été mis à l’eau en décembre 2013 et livré en juin 2017. Après son installation sur site, le premier transfert de gaz est intervenu en juin 2018, de nombreux tests étant conduits jusqu'à la mise en service. Le premier transfert de cargaison a eu lieu en juin 2019, il y en aurait eu d’autres dans les mois suivants mais Shell n’en a pas donné le décompte précis.

Cependant, depuis février dernier, l'unité est à l’arrêt. D’abord en raison de trois incidents électriques sérieux. Mais depuis, il semblerait que ce soit la pandémie de Covid-19, couplée à de nombreux mouvements sociaux et des questions sur sa rentabilité économique qui poussent Shell à retarder sa date de remise en service. A ce stade, celle-ci n’est pas connue.

Commandé en 2013, juste après la catastrophe de Fukushima qui a provoqué la fermeture du nucléaire japonais et son remplacement par des centrales au GNL, Prelude a vu sa rentabilité calculée sur les cours de l’époque. Pendant deux ans, en effet, les cours du GNL ont atteint des sommets. Mais avec l’arrivée massive de grosses quantités de gaz sur le marché, notamment le gaz de schiste américain, le cours du GNL, notamment au Japon, a fortement reflué. Au point d’atteindre, en 2019, une valeur quatre fois moindre que celle de 2013.

Dans ces conditions, encore aggravées par la pandémie du Covid-19, Prelude, système formidablement complexe, est-il encore rentable ? Pour l’instant, les indicateurs ne semblent pas favorables. En avril dernier, Shell a ainsi renoncé à une décision finale d’investissement pour l’exploitation d’un nouveau champ australien. Celui-ci aurait pu être exploité par Prelude, qui est, normalement, censé rester au moins 20 ans en Australie.

