Le flotteur pour éoliennes de Naval Energies labellisé par "Solar Impulse Efficient Solution"

Le flotteur pour éoliennes en mer de Naval Energies a reçu le label "Solar Impulse Efficient Solution" suite à une évaluation réalisée par des experts externes indépendants et basée sur des normes vérifiées. Le flotteur de Naval Energies rejoint ainsi le défi #1000solutions, une initiative de la Fondation Solar Impulse pour sélectionner des solutions répondant à des normes élevées de rentabilité et de durabilité et les présenter aux décideurs afin d'accélérer leur mise en œuvre. Trois critères sont pris en compte pour l’obtention de ce label : la faisabilité technologique de la solution, sa rentabilité et les avantages environnementaux et socio-économiques qu’elle procure. Les technologies sélectionnées par le label "Solar Impulse Efficient Solution" contribuent à l’atteinte de certains objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 2030.

Naval Energies, partenaire stratégique des développeurs de projets d’éoliennes en mer, apporte une réponse optimisée de flotteur semi-submersible. Brique fondamentale pour l’essor de la technologie de l’éolien flottant en France, notre flotteur est conçu pour être compétitif, produit en série et facilement opérable. Il s’adapte aux spécificités des sites d’exploitation et des écosystèmes industriels locaux. Naval Energies propose polyvalence et adaptabilité des flotteurs pour répondre aux spécificités des projets et aux demandes de ses clients. Notre technologie a convaincu un panel d'experts qui a souligné sa robustesse et sa haute technicité : "La solution de Naval Energies est disruptive et brevetée. Elle permet d’accueillir tous types de turbines. L’ensemble, stabilisé grâce au système d’ancrage, est installable en eaux profondes. La solution est robuste, de haute technicité, bien définie et applicable ». Laurent Schneider-Maunoury, Président de Naval Energies, a déclaré : « La certification de Solar Impulse est une preuve supplémentaire du haut niveau atteint par notre technologie. Elle confirme également que nos flotteurs pour éoliennes en mer allient protection de l'environnement et viabilité financière : les deux piliers d'une croissance vertueuse. Nous sommes très fiers de rejoindre le cercle restreint des solutions rentables et durables de demain ».

Pour recevoir le label "Solar Impulse Efficient Solution", Naval Energies a fait l'objet d'une évaluation approfondie par un groupe d'experts indépendants selon 5 critères couvrant les trois principaux thèmes de la faisabilité, de l'environnement et de la rentabilité. Toutes les solutions labellisées font partie du portefeuille #1000solutions qui sera présenté aux décideurs des entreprises et des gouvernements par Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse. L'objectif de cette initiative est d'encourager l'adoption d'objectifs environnementaux plus ambitieux et d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle.

Communiqué de Naval Energies