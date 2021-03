Le futur Côte d'Opale de DFDS sera là pour l'été

Jean-Claude Charlo, directeur général de DFDS France, l'avait confirmé lors d'un entretien avec Mer et Marine en février. Le futur Côte d'Opale, actuellement en finition au chantier AVIC Weihai en Chine, rejoindra Calais sans retard et devrait commencer ses rotations sur le détroit du Pas-de-Calais cet été. Le Côte d’Opale fait partie des ferries de la série E-Flexer commandés à AVIC par l’armement suédois Stena pour ses propres besoins et ceux d’autres compagnies européennes. Il sera affrété pour une période de 10 ans, avec option d’achat à terme. D’autres navires de cette série vont comme lui battre pavillon français puisque Brittany Ferries va en exploiter trois, prévus notamment pour ses liaisons entre le Royaume-Uni et l’Espagne : le Galicia, en rotation depuis fin 2020, le Salamanca à partir de 2022 et le Santoña dont la mise en service est prévue en 2023.

Le Côte d'Opale en achèvement aux chantiers AVIC (© DFDS)

Destiné à remplacer le Calais Seaways, le nouveau navire mesure 217 mètres de long pour 27.8 mètres de large, sa jauge atteignant 48.000 GT. Il pourra accueillir 1000 passagers et disposera de 3100 mètres linéaires pour le fret.

Photo d'illustration de l'intérieur du futur Côte d'Opale (© DFDS)

