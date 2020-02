Le GICAN signe un accord de partenariat avec son homologue grec

Le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN) et le SEKPY (Association of Hellenic Defence Manufacturers) signent à Athènes un accord de partenariat visant à développer les coopérations entre les industriels navals des deux pays, et consolider ainsi la collaboration dans les domaines de la recherche et de l’innovation, le soutien aux PME et ETI du secteur et le développement de projets européens conjoints.

Alors que les pays de l’UE renforcent de manière significative la consolidation de la base industrielle de défense européenne grâce au futur Fond Européen de Défense, la France et la Grèce développent leur coopération bilatérale de défense, notamment dans le domaine naval. Le « partenariat stratégique de sécurité » renouvelé entre Paris et Athènes se traduira ainsi dans les prochains mois par une coopération industrielle renforcée.

La signature d’un accord de partenariat entre le GICAN, représenté par M. Louis LE PIVAIN, Vice-Président, et le SEKPY, représenté par Anastasios Rozolis, Président, le 13 février 2020 à Athènes en présence de S.E.M. Patrick MAISONNAVE, Ambassadeur de France en Grèce, en est une première concrétisation après l’engagement de NAVAL GROUP auprès de partenaires industriels grecs. L’accord de partenariat renforce ainsi les relations entre industriels navals français et grecs en vue de :

- Développer des coopérations sur des projets européens : réponse commune à des appels d’offres du Fond Européen de Défense ou d’agences européennes telles que FRONTEX, EMSA, ENISA ;

- Développer des partenariats de recherche et d’innovation, notamment avec les universités des deux pays ;

- Développer la connaissance mutuelle des industriels des deux pays, afin de permettre l’identification de marchés et de partenaires locaux potentiels, notamment grâce à une plateforme de « matchmaking » destinée aux PME et ETI ;

- Développer le partage d’information entre les bases industrielles de défense navales des deux pays.

Le salon Defence Exhibition Athens - DEFEA, qui se déroulera à Athènes du 22 au 24 juin 2020, marquera la relation privilégiée entre le GICAN et le SEKPY. Le GICAN fédère le Pavillon France à DEFEA, où sont d’ores et déjà attendus un grand nombre d’industriels navals français. La relation navale franco-grecque sera également mise à l’honneur durant la prochaine édition d’EURONAVAL (du 20 au 23 octobre 2020), grâce à un événement dédié organisé par le GICAN.

Louis LE PIVAIN, Vice-Président du GICAN, déclare : « C’est un honneur de signer à Athènes, en présence de l’Ambassadeur de France en Grèce S.E.M. Patrick MAISONNAVE, cet acte fondateur pour la coopération entre nos bases industrielles navales de défense. Nos entreprises, et notamment les PME et ETI du secteur, doivent désormais s’en saisir afin de fructifier au mieux cet accord, en lien avec les priorités actuelles de l’Europe de la défense et les engagements bilatéraux français et grecs ».

Tassos ROZOLIS, Président du SEKPY, déclare : « signer ce partenariat avec nos homologues du GICAN est un privilège et une grande opportunité pour les industriels du naval de défense français et grecs, dans le nouvel environnement européen de la défense. Nous souhaitons remercier vivement l’Ambassadeur de France pour son soutien et pour l’accueil de la cérémonie de signature d’aujourd’hui ».

Communiqué du GICAN et du SEKPY, 14/02/20