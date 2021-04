Le navire-hôpital Global Mercy est en finition

Le navire-hôpital Global Mercy, de l'ONG Mercy Ships, devrait prochainement rejoindre l'Europe. Il est en finition dans les chantiers Tianjin Xingang en Chine et devrait prochainement rejoindre Anvers. Il restera plusieurs semaines dans le port belge où il recevra ses aménagements, notamment des plateaux techniques médicaux et chirurgicaux. Ces derniers seront construits sur le port belge avant d'être chargés à bord du navire. Ce dernier devrait ensuite appareiller pour Rotterdam, où il effectuera une escale de présentation destinée aux donateurs, aux partenaires et à la presse. Il mettra ensuite le cap sur l'Afrique.

Ce nouveau bateau sera le premier de l'histoire de Mercy Ships à être spécifiquement conçu er réalisé pour cette mission. Actuellement, l'ONG exploite l'Africa Mercy, ancien ferry de 152 mètres mis en service en 1980 et converti en navire-hôpital en 2000. L'arrivée du Global Mercy va permettre de doubler la capacité d'action de Mercy Ships. Le nouveau bateau de 37.000 GT de jauge mesure 174 mètres de long pour 28.6 mètres de large. Il a été dessiné par le bureau d'études finlandais Deltamarine. Propulsé par quatre moteurs Wärtsilä 6L32 alimetant deux azipods ABB, il sera capable d’atteindre la vitesse de 12 nœuds. Le Global Mercy pourra accueillir 500 personnes en mer et jusqu’à 950 lors de ses escales. Il disposera de six blocs opératoires, les installations hospitalières de 7000 m2 étant concentrées sur deux ponts. Les équipes médicales pourront totaliser jusqu'à 600 personnes.

