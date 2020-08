Le Grand Pavois de La Rochelle est annulé

C’est l’un des plus grands salons nautiques internationaux à flot. La 48e édition du Grand Pavois qui devait se tenir du mardi 29 septembre et dimanche 4 octobre, a dû être annulée en raison de la jauge imposée à 5 000 visiteurs. Une demande de dérogation, présentée aux autorités, a été refusée, a annoncé, ce mercredi, l’organisation de ce salon nautique international. Ce grand rendez-vous des passionnés de nautisme reçoit en temps normal près de 2 500 exposants, personnels et prestataires et accueille près de 80 000 visiteurs en six jours. L’édition 2021 se tiendra du mardi 28 septembre au 3 octobre, au port des Minimes de La Rochelle.

[ANNULATION DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE]

Le Conseil d’Administration de GRAND PAVOIS ORGANISATION (GPO) se trouve contraint d’annoncer ce mercredi 26 août l’annulation de la 48e édition du Grand Pavois La Rochelle, pour des raisons inhérentes à l’épidémie de Covid-19. pic.twitter.com/pI57iipZD4 — Le Grand Pavois (@GrandPavois) August 26, 2020



Un article de la rédaction du Télégramme