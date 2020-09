Le grossiste norvégien ASKO commande deux navires autonomes

Cela faisait plusieurs années que le grossiste norvégien Asko réfléchissait à une nouvelle solution logistique pour relier ses sites de stockage et son centre de distribution, situés respectivement à Moss et Horten de part et d'autre du fjord d'Oslo. En 2018, le président de ce groupe familial avait annoncé que cette solution serait maritime et permettrait de remplacer les 800 poids-lourds qui transitent chaque jour par voie routière entre les deux sites de l'entreprise.

En plus d'être maritime, cette solution sera aussi autonome. En effet, le groupe vient d'annoncer la commande de deux bateaux autonomes, d'une longueur de 66 mètres et d'une capacité de 16 camions. Dessinés par le cabinet norvégien Naval Dynamics, ils vont être construits dans le chantier indien de Cochin par Massterly, une co-entreprise de Kongsberg et Wilhelmsen. Leur propulsion sera assurée par un parc de batteries de 1800 kWh qui autorisera une autonomie de 4 heures à 8 noeuds.

Ce projet, fortement soutenu par le ministère norvégien de l'environnement via l'agence Enova, vient en quelque sorte prendre le relais du Yara Birkeland. Annoncé comme le premier navire autonome au monde, sa construction aux chantiers Vard a été suspendue sine die en mai dernier en raison de la crise sanitaire.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.