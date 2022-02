Le groupe aéronaval français a débuté son déploiement en Méditerranée

Le Charles de Gaulle a appareillé hier, en fin de matinée, de la base navale de Toulon. A la tête du groupe aéronaval, qui forme la Task Force 473, le porte-avions français débute la mission Clemenceau 22. Un déploiement au cours duquel le GAN évoluera jusqu’en avril en Méditerranée. Il doit notamment participer aux opérations de lutte contre les groupes terroristes au Proche et Moyen-Orient et appuyer des missions de l’Europe et de l’OTAN dans le bassin…